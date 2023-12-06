ОАК запатентовала модульный вариант Checkmate со сменными головными частями

В патенте говорится, что модификация позволит "кардинально менять функционал всего авиационного комплекса при неизменности заложенных в базовую платформу транспортных возможностей"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала модульную модификацию легкого тактического самолета Су-75 Checkmate, позволяющую менять головную часть фюзеляжа самолета в зависимости от текущих задач на одноместную или двухместную кабину, либо на беспилотную часть. Это следует из патента, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Документ свидетельствует о патенте на "однодвигательный тактический самолет, имеющий малую радиолокационную заметность". Содержащиеся в нем описание и схема самолета соответствуют Checkmate, представленному на ранее официально опубликованных изображениях и в виде натурных макетов.

"Модифицирование возможно при замене наиболее загруженной комплексами бортового оборудования части самолета - головной части фюзеляжа. <...> Фюзеляж состоит из базовой части (базовой транспортной платформы) и по меньшей мере двух сменных головных частей фюзеляжа. <…> Сменные модульные головные части фюзеляжа могут нести различный функционал и различное наполнение, а также могут иметь различное внешнее исполнение, не влияющие при этом на аэродинамические и радиолокационные показатели самого летательного аппарата: одноместная [или двухместная] кабина экипажа пилотируемого летательного аппарата, головная часть беспилотного летательного аппарата и другие", - говорится в описании.

В документе говорится, что запатентованная универсальная платформа позволит "кардинально менять функционал всего авиационного комплекса при неизменности заложенных в базовую платформу транспортных возможностей". Сменные головные части крепятся при помощи узлов в переходной зоне на базовой части фюзеляжа, там же находятся разъемы и штуцеры электро-, гидро- и других систем, взаимодействующие с ответными разъемами и штуцерами сменной части.

"В настоящее время летательные аппараты военного назначения выполняют множество задач. Для этого применяется широкий парк летательных аппаратов различного масштаба, что требует больших материальных и людских затрат, при решении всех задач одним летательным аппаратом, падает эффективность его применения. Для снижения или исключения затрат необходимо обеспечить в одном летательном аппарате возможность модифицирования под решение различных задач в условиях технической базы эксплуатирующих организаций", - поясняют авторы цель изобретения.

Авторы патента указывают на то, что головная часть фюзеляжа самолета наиболее загружена комплексами бортового оборудования. При этом, например, для выполнения разведывательных задач можно удалить кабину экипажа и установить беспилотную головную часть, увеличив продолжительности полета из-за уменьшения веса машины. "Присоединение к базовому самолету съемных модулей в зависимости от полетной задачи и условий применения позволит максимально повысить эффективность применения летательного аппарата и расширить круг решаемых им задач, которые необходимо выполнить эксплуатанту в данное время", - подытожили разработчики.

О самолете

Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

Установочную партию истребителей Checkmate произведут в 2026 году. Также в июле текущего года сообщалось, что ОАК запатентовала три новые модификации Су-75 с измененной формой крыла, фюзеляжа и с уменьшенной заметностью для радиолокационных средств обнаружения: одноместную, беспилотную и двухместную.