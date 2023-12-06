В МО РФ сообщили об уничтожении до 270 военных ВСУ на донецком направлении

Также противник потерял две боевых машины и миномет калибра 120 мм, уточнил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российская группировка войск "Юг" уничтожила порядка 270 военнослужащих и 2 бронемашины, отразила 3 атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Всего на донецком направлении противник потерял до 270 военнослужащих, две боевых бронированных машины и миномет калибра 120 мм", - сказал Астафьев.

По его словам, подразделения группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Клещеевки и Торецка.

Астафьев также рассказал, что подразделения мотострелкового соединения сорвали атаку штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки. Ударами артиллерии на этом участке фронта нанесено огневое поражение двум блиндажам и долговременной огневой точке противника.

Кроме того, по словам начальника пресс-центра, средствами противовоздушной обороны войск были сбиты беспилотные летательные аппараты в районах населенных пунктов Горловка, Ялынское и Спорное Донецкой Народной Республики.