Штурмовикам группировки "Запад" вручили боевые госнаграды на передовой

В Минобороны РФ рассказали, что один из кавалеров ордена Мужества в составе группы уничтожил взводный опорный пункт противника

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие штурмовых подразделений российской группировки войск "Запад", отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении, получили государственные награды на передовой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Бойцам штурмовых подразделений группировки войск "Запад" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении были вручены боевые награды. Штурмовикам вручили государственные награды - орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени, медали "За отвагу" и "За храбрость" II степени", - сказали в ведомстве в комментариях к опубликованным кадрам награждения военнослужащих на передовых позициях.

По словам командования мотострелкового соединения группировки войск, еще несколькими орденами Мужества будут награждены военнослужащие, находящиеся сейчас на боевой задаче.

В министерстве рассказали, что один из кавалеров ордена Мужества в составе группы уничтожил взводный опорный пункт противника.

В ведомстве отметили, что сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.