Военные РФ в тылу ВСУ на купянском направлении уничтожили склад оружия НАТО

После выполнения боевой задачи разведгруппа без потерь вышла к своим подразделениям, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глубинная разведка группировки войск "Запад" уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины производства НАТО на купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Погодные условия, рассеянность противника и их боевые порядки позволяют нам скрытно через линию боевого соприкосновения пройти в их тыловые районы. Зачастую мы даже не встречаем сопротивления, потому что или нас вовсе не замечают и принимают за своих, либо мы успеваем провести быстрый рывок и уничтожить на месте наблюдателей", - цитирует российское военное ведомство старшего разведчика с позывным Фролл.

По данным МО РФ, разведчики группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили склад со стрелковым оружием производства стран НАТО на купянском направлении. После выполнения боевой задачи разведгруппа без потерь вышла в тыловой район к своим подразделениям.