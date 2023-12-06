ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ у Синьковки и Ивановки, у озера Лиман

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России на купянском направлении отразили пять атак штурмовых групп бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки и Ивановки в Харьковской области, у озера Лиман. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман", - сказали в военном ведомстве.

"Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубица М119 производства США", - добавили там.