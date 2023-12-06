Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам

Речь идет об офицерах Вооруженных сил РФ, Росгвардии, Федеральной противопожарной службы, сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 67 офицерам Вооруженных сил (ВС) РФ, Росгвардии, Федеральной противопожарной службы (ФПС), сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, звание генерал-лейтенанта присвоено восьми офицерам ВС РФ, вице-адмирала - одному офицеру, генерал-майора 20 офицерам, контр-адмирала - четырем. В Росгвардии звания генерал-лейтенанта удостоены шесть офицеров, генерал-майора - семь, генерал-лейтенанта полиции - два человека, еще двое - генерал-майора полиции.

Звание генерал-майора внутренней службы получили два сотрудника Федеральной противопожарной службы. Семь сотрудников ФСИН удостоены званий генерал-лейтенанта внутренней службы и генерал-майора внутренней службы. Восемь сотрудников Федеральной службы судебных приставов удостоены тех же званий.