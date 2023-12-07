Минобороны РФ сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, ликвидировать украинских военных удалось за счет расчетов кочующих минометов "Сани" Западной группировки войск

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Расчеты минометов Западной группировки войск РФ на купянском направлении уничтожили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты кочующих 120-мм минометов "Сани" Западной группировки войск при выполнении огневых задач уничтожили пункты временной дислокации подразделений ВСУ на самом острие линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Разведка группировки получила данные о наращивании сил ВСУ на купянском направлении, после чего расчеты минометов скрытно выдвинулись на рубеж открытия огня. На передовой до вражеских позиций оставалось 1,5 км.

"Военнослужащие навели минометы с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь по пунктам временной дислокации и местам размещения военной техники противника в лесном массиве. По завершении прицельной стрельбы расчеты минометов в кратчайшие сроки свернулись и спешно покинули позицию", - добавили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что расчеты 120-миллиметровых минометов, использующие мобильный стиль боевой работы, важны для подразделений на переднем крае не только для того, чтобы уничтожать конкретные стационарные цели. Так, по информации военного ведомства, они необходимы для срыва замыслов противника: ВСУ не могут сконцентрировать технику и живую силу в одном конкретном месте.

"Мы постоянно наблюдаем за противником с помощью БПЛА. Мы отрабатываем по нему. У противника задача - зайти на нашу территорию. Это малые группы в виде ДРГ. В основном они передвигаются на пикапах либо квадроциклах. Противник несет большие потери. Нас тяжело найти, выследить, потому что мы подъезжаем незаметно, скрытно. Используем маскировку, закрытые позиции, с которых мы работаем", - сказал командир минометной батареи с позывным Дикий.