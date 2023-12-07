Корабли ЧФ провели учения по уничтожению БПЛА и морских дронов в Керченском проливе

Как сообщили в Минобороны РФ, учения проводились в ходе патрулирования акватории Черного моря и защиты гражданских судов от угроз со стороны Украины

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в Керченском проливе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На первом этапе учения экипаж малого противолодочного корабля отработал действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника в небе над районом якорной стоянки гражданских судов перед входом в Керчь-Еникальский канал. По БПЛА был применен корабельный зенитный ракетный комплекс "Оса". На втором этапе были отработаны действия по уничтожению безэкипажных катеров (БЭК) противника. В ходе учения, по данным от средств наблюдения, в районе выполнения задач ОБК были обнаружены БЭК противника, которые были условно уничтожены огнем артиллерии и реактивной бомбометной установки (РБУ)", - говорится в сообщении.

Учения проводились в ходе патрулирования акватории Черного моря и защиты гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины. В целях повышения выучки личного состава кораблей артиллерийская стрельба и бомбометание были выполнены в темное время суток.

"После выполнения боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства", - заключили в военном ведомстве.