Западная группировка ВС РФ отразила пять атак ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что общие потери Вооруженных сил Украины составили до роты пехоты, трое военнослужащих взяты в плен

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Западная группировка войск РФ отразила пять атак Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"При поддержке огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 60-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районе озера Лиман. Контратаки отражены, противник отошел в южном направлении. Кроме этого, в полосе обороны первой танковой армии штурмовые группы 43-й механизированной бригады атаковали позиции наших войск на направлении Ивановка - Ягодное. В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии атака была отражена, противник отошел в западном направлении", - сказал Зыбинский.

Он уточнил, что общие потери ВСУ составили до роты пехоты, трое военнослужащих взяты в плен. Кроме того, украинские войска потеряли танк Т-64, БМП-2, бронетранспортер М112, гаубицу М119.