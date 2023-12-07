Расчет "Торнадо-Г" уничтожил склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

Полученные с БПЛА кадры объективного контроля позволили убедиться в уничтожении замаскированных позиций и артиллерийских орудий противника

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо - Г" Западной группировки войск РФ уничтожил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Мы нанесли удар по цели, которую передал нам командир, и когда вернулись с огневой позиции, ребята рассказали, что мы попали по складу противника", - сказал командир боевой машины с позывным Аллигатор.

Кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированных позиций и артиллерийских орудий противника.