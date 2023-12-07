Амурский судозавод получил лицензию на строительство фрегатов

В частности, в перечень продукции предприятия вошли военные корабли проекта 22350 класса "Фрегат"

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре получил лицензию на строительство нового для предприятия типа судов - фрегатов, сообщили в Министерстве промышленности и торговли Хабаровского края.

"Амурский судостроительный завод получил лицензию на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. В перечень лицензированной продукции вошли и перспективные военные корабли проекта 22350 класса "Фрегат", - говорится в сообщении.

Для выполнения таких заказов предприятие провело модернизацию построечных мест, прошло аттестацию технических параметров, а также получило лицензию на обучение основным рабочим профессиям непосредственно на базе завода.

В июне на заводе заложили спусковой док-понтон, получивший наименование "Амурец". Весной 2024 года завод приступит к строительству транспортного дока, предназначенного для перемещения крупнотоннажных кораблей на сдаточную базу во Владивосток. Сейчас идут работы по выполнению проектно-сметной документации для инвестпроекта по модернизации сдаточной базы, а также заводского гидротехнического узла.

Начальник управления промышленности краевого Минпромторга Алексей Абросимов ранее сообщал ТАСС, что выпуск кораблей проекта 22350 класса "Фрегат" включили в производственную программу предприятия. В планах строительство серии таких судов для Минобороны России. В феврале агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщало, что завод готов приступить к строительству фрегатов для Тихоокеанского флота в следующем году. Речь идет шести судах.

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре - одно из значимых для отрасли предприятий, может производить атомные и дизель-электрические подводные лодки, суда специального назначения, корветы, малые ракетные корабли. До конца 2028 года на заводе планируется сдать четыре малых ракетных корабля и шесть корветов, а также многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06 и автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD, сдача которых предполагается в 2024 году.