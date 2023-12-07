Минобороны досрочно получило по ГОЗ ракеты для "Корнетов" в 2023 году

В холдинге "Высокоточные комплексы" заявили, что ПТРК "Корнет" в своем классе по ключевым характеристикам является лучшим в мире, при этом продолжает развиваться

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставкам ракет для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". Об этом сообщили в холдинге.

"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" (входит в Ростех) досрочно исполнило государственный оборонный заказ 2023 года на противотанковые управляемые ракеты для ПТРК "Корнет". Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" в своем классе по ключевым характеристикам является лучшим в мире, при этом он продолжает развиваться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале холдинга.

ПТРК "Корнет" предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Дальность стрельбы составляет от 100 до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов (в экспортной версии - от минус 20 до плюс 60 градусов) и высоте от 0 до 4,5 тыс. м над уровнем моря.

"Корнет" стал универсальным ПТРК: он адаптирован к любому гусеничному или колесному шасси с соответствующей грузоподъемностью. Последняя модификация "Корнет-Д1", принятая на вооружение ВС РФ в 2019 году, способна пробивать 1 150-мм броню с динамической защитой на расстоянии до 10 км. Также может поражать воздушные цели. Комплекс находится на вооружении порядка 15 стран, в числе которых Индия, Ливия, Перу, Россия, Сербия, Сирия, Турция.