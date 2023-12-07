Евменов: все поступающие в ВМФ РФ корабли - носители "Цирконов", "Калибров" и "Ониксов"

Как заявил главнокомандующий ВМФ России, осуществляется плановая поставка на флот образцов современного вооружения военной и специальной техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Все поступающие в состав Военно-морского флота (ВМФ) России корабли и ударные комплексы берегового базирования являются носителями ракет "Циркон", "Калибр" и "Оникс". Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Осуществляется плановая поставка на флот образцов современного вооружения военной и специальной техники. Все поступающие в состав военно-морского флота корабли, ударные комплексы берегового базирования являются носителями современного ракетного оружия, такого как "Циркон", "Калибр," "Оникс" и "Уран", - сказал он в ходе XIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

Форум проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.