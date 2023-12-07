Путин 8 декабря вручит героям России медали "Золотая звезда"

Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, вручит в Кремле медали "Золотая звезда". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами мужества", - указали в пресс-службе Кремля.

9 декабря в России ежегодно отмечается День Героев Отечества. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 год по 1917 год.

В этот день ежегодно в Георгиевском зале проходит торжественный прием от имени президента РФ, куда приглашаются Герои Советского Союза и РФ, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия. В этот день в Вооруженных силах РФ и войсках национальной гвардии РФ (Росгвардия) проводятся торжественные построения личного состава и другие мероприятия в честь удостоенных высших воинских наград. В российских городах проходят церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества. В 2007 году в Академическом районе Москвы был открыт первый в России Музей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Орденов Славы.