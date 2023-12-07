Первый заместитель Шойгу представил коллективу Театра армии нового главного режиссера

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Руслан Цаликов представил коллективу Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) нового главного режиссера Александра Лазарева.
О назначении Лазарева на эту должность в Минобороны РФ сообщили накануне.
"По поручению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу первый заместитель главы российского военного ведомства Руслан Цаликов представил коллективу Центрального академического театра Российской армии нового главного режиссера театра, которым назначен народный артист России Александр Лазарев", - сообщили в военном ведомстве.