МО заявило о предотвращении саперами РФ попытки продвижения ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве подчеркнули, что оборудованные инженерно-саперным батальоном минные поля позволили прикрыть существенную часть передовой линии

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Саперы Южного военного округа (ЮВО) предотвратили новую попытку продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Оборудованные инженерно-саперным батальоном минные поля позволили прикрыть существенную часть передовой линии, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Противотанковые минные поля, установленные военнослужащими отдельного инженерно-саперного батальона 58-й общевойсковой армии ЮВО предотвратили очередную попытку продвижения бронегруппы ВСУ на запорожском направлении. Саперы под командованием подполковника Максима Андроника выполняли одну из важнейших задач при подготовке наших позиций к отражению украинского контрнаступления. Личный состав батальона организовал прикрытие большого участка переднего края обороны противотанковыми минными полями, что не позволило в дальнейшем продвинуться вперед технике ВСУ", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, в результате подрыва на минных полях на этом участке фронта ВСУ потеряли личный состав и военную технику, в том числе производства стран НАТО. "На установленных минах здесь подрывались "Леопарды", "Брэдли", М113, пикапы и другие транспортные средства", - приводит Минобороны слова командира батальона.

В настоящий момент, как уточнили в военном ведомстве, отдельный инженерно-саперный батальон 58-й общевойсковой армии занимается не только оборудованием минных полей на переднем крае обороны. Саперы ЮВО проводят гуманитарное разминирование неразорвавшихся кассетных, фугасных и осколочных боеприпасов как на передовой, так и в тылу.