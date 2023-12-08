МО заявило о захвате десантниками нескольких опорных пунктов ВСУ севернее Артемовска в ДНР

Ранее стало известно, что российские десантники под Артемовском поразили несколькими FPV-дронами блиндаж с украинской пехотой

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Штурмовики ВДВ РФ взяли под контроль несколько украинских опорных пунктов в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Штурмовые отряды ВДВ взяли под контроль несколько опорных пунктов противника при поддержке артиллерии, а также беспилотной авиации, - сообщили в ведомстве. - Военнослужащие разведывательного батальона ивановского соединения ВДВ небольшими группами приблизились с различных направлений к позициям, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен".

Ранее сообщалось, что российские десантники под Артемовском поразили несколькими FPV-дронами блиндаж с украинской пехотой.