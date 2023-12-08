МО заявило об уничтожении российскими артиллеристами в ДНР опорного пункта ВСУ

В ведомстве отметили, что огонь дивизионных самоходных гаубиц корректируется в режиме реального времени с помощью БПЛА

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен ударами российской артиллерии группировки "Восток" на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты САУ [самоходной артиллерийской установки] "Акация" группировки войск "Восток" прокладывают путь вперед штурмовым подразделениям на южнодонецком направлении СВО. <…> После получения координат новой цели на подготовку к открытию огня уходит не больше двух-трех минут. В результате удара был поражен очередной опорный пункт ВСУ, расположенный в глубоком тылу противника", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что огонь дивизионных самоходных гаубиц корректируется в режиме реального времени с помощью беспилотников. Таким образом, артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожают бронетехнику и укрепленные районы ВСУ на границе ДНР и Запорожской области, обеспечивая возможность дальнейшего продвижения штурмовых подразделений на участке фронта.