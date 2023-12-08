Снайперы РФ уничтожили диверсантов ВСУ на южнодонецком направлении

Снайпер с позывным Стрелок рассказал, что целью российских снайперов является не только личный состав украинской армии, но и БПЛА, в том числе ударные

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Снайперы группировки "Восток" уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских войск на южнодонецком направлении, сообщил ТАСС снайпер с позывным Стрелок.

"Мы знали, где пойдет противник, наблюдали за движением его диверсионных групп и в месте скопления. Там, где у них происходила встреча, мы отработали [уничтожили], выполнили свою задачу. Результат был даже лучше, чем мы могли ожидать", - рассказал снайпер.

Он уточнил, что целью российских снайперов является не только личный состав украинской армии, но и беспилотники, в том числе ударные. Работа ведется преимущественно из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

"СВД - проверенное оружие. Основная дистанция эффективной работы с ней по противнику - 700-880 м. У меня по дальности было поражение на 1 200 м, но для этого необходимы условия и мастерство" - добавил снайпер.

СВД - самое распространенное снайперское оружие, которое используется уже более полувека и получило мировое признание. Некоторые эргономические и конструктивные решения, примененные при создании СВД, используются в новейших образцах снайперского вооружения.