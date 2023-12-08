На купянском направлении военным вручили удостоверения ветерана боевых действий

Статус получили более 20 военнослужащих за безупречное выполнение поставленных командирами задач

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ вручили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" вручили удостоверения ветерана боевых действий", - говорится в сообщении.

Статус ветерана боевых действий получили более 20 военнослужащих за безупречное выполнение поставленных командирами задач. Отмечается, что эти военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил РФ.

"Документ, выданный военнослужащим, еще раз подтвердил их вклад в оборону нашей страны. Бойцы выполняют задачи на самых сложных участках линии боевого соприкосновения с противником, зачастую - под его обстрелами. Каждый их самоотверженный поступок не остается незамеченным. Бойцов регулярно отмечают за проявленные мужество и героизм", - подчеркнули в военном ведомстве.