МО заявило об отражении группировкой "Юг" двух атак 67-й мехбригады ВСУ в районе Клещеевки

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что потери противника составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Юг" отразила две атаки 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделения группировки войск "Юг" при поддержке авиации и огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем успешно отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции наших войск в районе населенного пункта Клещеевка. Потери противника составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными", - уточнил он.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял 155-мм самоходную артиллерийскую установку М-109 Palladin, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М-119.

Кроме того, он отметил, что артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены три боевые бронированные машины и два автомобиля. Средства ПВО сбили 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхняя Каменка и Соледар Донецкой Народной Республики.

Астафьев также рассказал, что группировка войск "Юг" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила шесть арторудий ВСУ. "В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял 155-мм самоходную артиллерийскую установку М-109 Palladin, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М-119", - уточнил он.