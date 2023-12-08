8 декабря, 07:48
Военная операция на Украине

Пленный украинский солдат рассказал, что получил повестку на бирже труда

Он также отметил, что попав на позиции, обратил внимание на плохое обеспечение, недостаток воды и пищи

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пленный военнослужащий ВСУ Виктор Набоков рассказал, что ему вручили повестку, когда он пришел вставать на учет на биржу труда. Соответствующую видеозапись распространило Минобороны РФ.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Работал себе спокойно, я срочной службы не служил. Пошел я отмечаться на биржу труда, [там же на бирже] мне вручили повестку", - сказал он. Набоков заявил, что, попав на позиции, заметил плохое обеспечение, недостаток воды и пищи. Командиры, по его словам, не появлялись на боевых позициях и отдавали приказы из тыловых районов.

"За кого воевать? За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей", - сказал Набоков. Он заявил, что властям "все равно на военнослужащих, которые там, на передовой".

В плену он оказался после ранения во время штурма окопа российскими военными. Подразделения ВС РФ оказали ему необходимую медицинскую помощь. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине