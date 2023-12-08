Пленный украинский солдат рассказал, что получил повестку на бирже труда

Он также отметил, что попав на позиции, обратил внимание на плохое обеспечение, недостаток воды и пищи

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пленный военнослужащий ВСУ Виктор Набоков рассказал, что ему вручили повестку, когда он пришел вставать на учет на биржу труда. Соответствующую видеозапись распространило Минобороны РФ.

"Работал себе спокойно, я срочной службы не служил. Пошел я отмечаться на биржу труда, [там же на бирже] мне вручили повестку", - сказал он. Набоков заявил, что, попав на позиции, заметил плохое обеспечение, недостаток воды и пищи. Командиры, по его словам, не появлялись на боевых позициях и отдавали приказы из тыловых районов.

"За кого воевать? За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей", - сказал Набоков. Он заявил, что властям "все равно на военнослужащих, которые там, на передовой".

В плену он оказался после ранения во время штурма окопа российскими военными. Подразделения ВС РФ оказали ему необходимую медицинскую помощь.