Путин заявил, что подвиги бойцов СВО поражают

Ими гордится вся страна, отметил президент

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Подвигами бойцов спецоперации гордится вся страна, заявил президент России Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

"Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в СВО, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что для него является безусловной честью вручить некоторым военнослужащим "Золотые Звезды" Героев РФ.