Автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева приняли на вооружение полиции

Соответствующее постановление кабмина подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева МПЛ1 приняты на вооружение российских органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"5,45-мм автомат Калашникова АК-12, 7,62-мм автомат Калашникова АК-15, 9-мм модульный пистолет Лебедева (индекс МПЛ) и 9-мм модульный пистолет Лебедева для выполнения специальных задач (индекс МПЛ1) приняты на вооружение органами внутренних дел Российской Федерации. Соответствующее постановление правительства РФ подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", - сообщили в концерне.