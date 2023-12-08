Шойгу вручил военнослужащим погоны высших офицеров и государственные награды

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил погоны высших офицеров и государственные награды военнослужащим Вооруженных сил России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Поздравляю вас с новыми воинскими званиями и государственными наградами. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Ваш ратный труд востребован сегодня, востребован, пожалуй, как никогда за последнее время. Поэтому страна надеется на вас, верит в вас. Это все по вашим заслугам. Продолжайте, приумножайте. Уверен, что вы добьетесь большего", - сказал Шойгу, слова которого привели в Минобороны РФ.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 67 офицерам Вооруженных сил (ВС) РФ, Росгвардии, Федеральной противопожарной службы (ФПС), сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП).