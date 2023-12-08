ВС РФ с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре ВСУ

По данным Минобороны России, поражались пункты размещения иностранных наемников

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), поражались пункты размещения иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 3 по 8 декабря текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ: арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сказали там.