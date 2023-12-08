Шойгу: в России выросло очень мощное поколение достойных воинов и защитников Отечества

Министр обороны РФ заявил, что испытывает чувство гордости за молодое поколение

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Поколение достойных ребят, воинов и защитников выросло в России, считает министр обороны Сергей Шойгу.

"У меня такое чувство гордости за то, что у нас выросло очень мощное поколение, поколение достойных ребят, достойных воинов и защитников Отечества", - сообщил Шойгу журналистам после церемонии вручения наград Героям России в Кремле.

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Госнаграды из рук главы государства получили 15 военнослужащих - старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.