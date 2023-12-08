МО РФ сообщило о гибели пяти сирийских военных в результате диверсии боевиков

Замруководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить заявил, что в идлибской зоне деэскалации террористы также вели огонь по позициям правительственных сил

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пять военнослужащих правительственных войск Сирии погибли, еще 15 пострадали в результате нападения диверсионной группы боевиков в провинции Алеппо. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате нападения диверсионной группы боевиков незаконных вооруженных формирований на позиции сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, погибли 5 сирийских военнослужащих, 15 получили ранения", - сказал Кулить в рамках брифинга.

По его словам, в идлибской зоне деэскалации террористы также вели огонь по позициям правительственных сил. Так, в провинции Идлиб в результате снайперского огня террористов погиб один сирийский военнослужащий, еще один был ранен. Также было зафиксировано пять обстрелов со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ).

Кулить добавил, что авиация и беспилотники проамериканской антитеррористической коалиции за минувшие сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные авиамагистрали. Он добавил, что было зафиксировано одно нарушение протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которое связано с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Также, отметил Кулить, представители ЦПВС за прошедшие сутки провели три гуманитарные акции, в ходе которых выдано в общей сложности 8,4 тонны продовольствия.