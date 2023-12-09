МО РФ сообщило, что группировка "Центр" прошла тренировку по уничтожению путей подхода ВСУ

Разведчики, танкисты, операторы беспилотной авиации и штурмовые подразделения отработали установку минно-взрывных заграждений, противопехотных, противотранспортных и противотанковых мин, добавили в ведомстве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Подразделения Центральной группировки войск прошли дополнительную подготовку по уничтожению основных путей подхода резервов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" прошли подготовку по уничтожению основных путей подхода резервов противника на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции. На одном из полигонов группировки войск "Центр", расположенном в тыловом районе проведения специальной военной операции, продолжают проходить поэтапную боевую подготовку военнослужащие, заключившие первые и новые контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим боевым опытом, приобретенным в ходе проведения специальной военной операции.

"На полигоне разведчики, танкисты, операторы беспилотной авиации и штурмовые подразделения группировки отработали на практике вопросы по установке минно-взрывных заграждений, противопехотных, противотранспортных и противотанковых мин, а также сборке самодельных взрывных устройств при помощи штатных и подручных средств", - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, военнослужащие учились действовать в составе разведывательно-диверсионных групп по минированию и подрыву мостов, переправ, железнодорожных путей, постановки мин и фугасов на путях подхода резервов противника. Инструкторы-наставники отмечают, что умение изготовить самодельное взрывное устройство из подручных средств, заминировать подходы к собственному району или позиции в случае действий в отрыве от своего подразделения спасет жизнь и даст время в ожидании подхода основных сил.

Также в Минобороны добавили, что всего за период обучения военнослужащие освоили более 10 видов различных самодельных взрывных устройств и мин-сюрпризов, получили навыки ведения инженерной разведки, идентификации и разминирования мин и минно-взрывных устройств натовского производства.