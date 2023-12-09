Минобороны РФ сообщило о поражении трех украинских бригад на краснолиманском направлении

Артиллеристы Центрального военного округа также уничтожили три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций противника, добавили в ведомстве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки российских войск "Центр" нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины и одной бригаде украинской национальной гвардии на краснолиманском направлении. Противник потерял до 290 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В районе Серебрянского лесничества действиями подразделений мотострелкового соединения при поддержке огня артиллерии нанесено поражение штурмовой группе 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Общие потери противника составили до 290 военнослужащих", - сказал Савчук.

По его словам, артиллеристы Центрального военного округа также поразили три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций украинских войск.