Командир российских штурмовиков низко оценил эффективность авиации ВСУ под Артемовском

По его словам, качество работы авиации ВС РФ значительно выше, чем украинской

АРТЕМОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Украинские ударные вертолеты и истребители стали чаще появляться в небе над Артемовском (украинское название - Бахмут), но эффективность их боевой работы невысокая - огонь ведется неприцельный с предельной дистанции. Об этом рассказал журналистам командир одного из штурмовых отрядов бригады "Север V" в составе добровольческого штурмового корпуса с позывным Чибилия.

"За последнее время авиация противника усилила свои действия, но это взаимно происходит. Мне кажется, это связано с их отступлением, чтобы сдержать наш накат. В основном работают Су-25, Ми-24. Авиация не такая точная у них, стреляют, чтобы стрельнуть, для отчетности. И вертушки их на довольно большом расстоянии пытаются отработать по нашим позициям, работают с кабрирования", - сказал Чибилия.

Он отметил, что качество работы авиации ВС РФ значительно выше, чем украинской. Кроме того, если российские вертолеты Ми-24 или Ка-52 летят звеном в две машины, а за ними идет транспортный вертолет Ми-8 с группой эвакуации на случай сбития ударного вертолета, то украинские летчики не посылают за ударными дежурные эвакуационные группы.

Сейчас бригада "Север V" совместно с другими подразделениями добровольческого штурмового корпуса ведет наступательные действия в районе Богдановки западнее Артемовска. За последние несколько дней бойцы продвинулись вперед примерно на полтора километра. Ранее сообщалось, что подразделения корпуса перерезали дорогу Артемовское - Часов Яр.