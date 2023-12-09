9 декабря, 06:17
Военная операция на Украине

Военный РФ заявил, что в районе Артемовска 90% дронов-камикадзе ВСУ не достигают цели

По словам командира антидронового подразделения с позывным Турок бригады "Север V", украинские военнослужащие научились использовать FPV-дроны для сброса боеприпасов и возвращать их назад

АРТЕМОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 90% украинских FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица") не поражают цели в районе Артемовска из-за перепада высот и работы средств РЭБ, рассказал журналистам командир антидронового подразделения с позывным Турок бригады "Север V" в составе добровольческого штурмового корпуса.

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"Очень многие дроны до цели не долетают. Если брать из 100 дронов, до цели, может быть, штук 10 долетает. Здесь есть много факторов, один - это высота. Если он [оператор] запускает с низины, а впереди - высота, связь будет теряться, если не повесить сверху ретранслятор. Они не долетают и благодаря нашим [средствам] РЭБ, и благодаря перепаду высот", - сказал Турок.

Он добавил, что украинские военные очень активно применяют на артемовском направлении как квадрокоптеры-камикадзе, так и разведывательные квадрокоптеры, с которых также сбрасывают боеприпасы. Кроме того, они научились использовать FPV-дроны для сброса боеприпасов и возвращать их назад, чего раньше не было. Такой дрон стоит в разы дешевле, чем дроны, традиционно используемые для сброса боеприпасов.

Бригада "Север V" совместно с другими подразделениями добровольческого штурмового корпуса ведет наступательные действия в районе Богдановки западнее Артемовска. За последние несколько дней бойцы продвинулись вперед примерно на 1,5 км. В первый день продвижения бойцы бригады взяли в плен девять бойцов ВСУ.

Ранее подразделения корпуса перерезали дорогу Артемовское - Часов Яр. 

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