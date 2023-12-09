Военный РФ сообщил, что военные Украины уклоняются от стрелковых боев в районе Артемовска

Командир бригады "Север V" с позывным Ламбер отметил, что на их участке периодически противник сдается

АРТЕМОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Украинские военные на артемовском направлении в ДНР стараются не вступать в стрелковые бои и часто сдаются в плен или отступают, когда российские штурмовики навязывают близкий стрелковый контакт. Об этом рассказал ТАСС один из командиров бригады "Север V" в составе добровольческого штурмового корпуса, которая работает в районе Артемовска (украинское название - Бахмут).

"В стрелковый бой они боятся вступать. Когда дело доходит до стрелкового боя, когда мы начинаем запрыгивать на их позиции, они либо сдаются в плен, либо стараются отступать", - сказал командир с позывным Ламбер.

Он добавил, что на их участке периодически противник сдается, но, как правило, уже в ходе боя, когда понимает, что шансов нет. Командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия отметил, что отдельные украинские бойцы проявляют стойкость и бьются до конца.

Сейчас бригада "Север V" совместно с другими подразделениями добровольческого штурмового корпуса ведет наступательные действия в районе Богдановки западнее Артемовска. За последние несколько дней бойцы продвинулись вперед примерно на полтора километра. В первый день продвижения бойцы бригады взяли в плен девять военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что подразделения корпуса перерезали дорогу Артемовское - Часов Яр.