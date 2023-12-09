МО РФ: ВСУ потеряли до 100 человек, пытаясь контратаковать на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила два минометных расчета в районе Степовой Новоселовки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские войска отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Противник потерял до 100 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 57-й мотопехотной бригад в районе Новоселовского и Синьковки. Общие потери противника составили до 100 военнослужащих", - сказал Зыбинский, видео с которым опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила два минометных расчета в районе Степовой Новоселовки.