МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады теробороны в Харьковской области

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах", - сказали в ведомстве.