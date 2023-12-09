МО РФ сообщило о поражении ВСУ в четырех районах на запорожском направлении

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 35 военнослужащих

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе четырех населенных пунктов на запорожском направлении. В результате противник потерял до 35 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.