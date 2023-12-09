Средства ПВО РФ уничтожили 11 беспилотников ВСУ

По информации Минобороны, с начала СВО уничтожено 9588 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Средства российской противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Луганской и Донецкой народных республиках и в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Опытное Донецкой Народной Республики, Скелеватое и Васильевка Запорожской области", - сказали в ведомстве.

По информации министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 588 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 924 танка и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 096 единиц специальной военной автомобильной техники.