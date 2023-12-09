Путин: бойцы СВО достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны

Президент обратился к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета и отметил, что участники движения активно помогают волонтерам и поисковикам, заботятся о старшем поколении

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операции достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.

В видеообращении к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета, он отметил, что участники движения активно помогают волонтерам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, словом и делом поддерживают тех, кто нуждается в помощи.

"Включаетесь в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил", - сказал глава государства.