Путин заявил, что от воинов СВО во многом зависит будущее России

По словам президента, можно по каждому военнослужащему "сюжет сделать, отдельную программу"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Воины СВО на передовой сражаются за будущее РФ, заявил президент России Владимир Путин в беседе после вручения медалей "Золотая звезда" по случаю Дня героев Отечества. Фрагмент беседы опубликовал журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

"От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт", - сказал глава государства.

Он добавил, что прочитал каждое представление по награжденным. "Где вы воюете, как вы воюете. Впечатляет, можно по каждому сюжет сделать, отдельную программу", - подчеркнул Путин. На это один из военнослужащих отметил, что "лучше не стоит, чтобы враги не знали". "Время придет, мы ничего не будем забывать", - заверил президент.