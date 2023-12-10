Путин призвал беречь ребят в СВО

По словам президента, боевая работа должна идти постепенно, без победных реляций

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетом сохранение жизни бойцов на передовой, боевая работа должна идти постепенно, без победных реляций. Слова главы государства вошли в сюжет программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Нам какие-то реляции не нужны. Нам нужно ребят беречь, но делать, делать, делать", - сказал Путин спикеру парламента ДНР Артему Жоге во время беседы после церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле 8 декабря. Фрагмент сюжета опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.