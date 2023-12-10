Путин отметил сложность будней на фронте, где беспилотники летают, "как мухи"

Президент добавил, что "это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул сложность работы военнослужащих на передовой под обстрелами. Фрагмент беседы опубликовал журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

"Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти [БПЛА] летают, как мухи, над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, все сложнее", - сказал глава государства в беседе после вручения медалей "Золотая звезда" по случаю Дня героев Отечества.