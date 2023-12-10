Путин заявил, что российские войска в ходе СВО действуют "все грамотнее и грамотнее"

Президент также отметил, что российская оборонная промышленность набирает обороты

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Компетентность российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции растет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все грамотнее и грамотнее, это очевидно", - сказал он, комментируя действия войск, в беседе с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества. Фрагмент эфира телепередачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Президент РФ также отметил, что и российская оборонная промышленность набирает обороты.