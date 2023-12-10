МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников в зоне СВО

По данным военного ведомства, за сутки также перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка, Каиры Херсонской области, Ольшана Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Пески и Трудовское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 608 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 955 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 293 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 147 единиц специальной военной автомобильной техники.