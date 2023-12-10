МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на запорожском направлении

По данным военного ведомства, украинские подразделения потеряли до 50 военнослужащих

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ на запорожском направлении, украинские подразделения потеряли до 50 военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, а также один автомобиль", - говорится в сообщении.