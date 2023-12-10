Герой России Ярослав Якубов считает полученное звание результатом командной работы

Военнослужащий подчеркнул, что готов и дальше служить Родине и выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий РФ, майор Ярослав Якубов, получивший звание Героя России, считает высшую награду результатом командной работы.

"В первую очередь это награда моих подчиненных, которые выполняют боевые задачи, поставленные командованием, верховным главнокомандующим, министром обороны. Это награда моих учителей и командиров, которые учили и продолжат учить меня, награда моей семьи и моих родителей. Это результат командного труда", - сказал военнослужащий в беседе с корреспондентом ТАСС.

Якубов подчеркнул, что готов и дальше служить Родине и выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Якубов с апреля 2022 года находится в зоне ведения СВО. За это время Якубов принимал участие в боевых действиях на самых оживленных и трудных участках фронта. Военнослужащий был трижды ранен, одно из ранений сопровождалось тяжелой контузией.

8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония по случаю Дня Героев Отечества. В торжественном мероприятии принял участие президент Владимир Путин.

Госнаграды из рук главы государства получили 15 военнослужащих - старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.