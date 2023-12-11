МО РФ сообщило об уничтожении "Ланцетами" двух танков и САУ ВСУ на правом берегу Днепра

В ведомстве отметили, что операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя машины и радиолокационную станцию

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Соединения ВДВ при помощи "Ланцетов" уничтожили на херсонском направлении два танка и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная самоходно-артиллерийская установка, которые вели огонь с закрытых огневых позиций по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области. Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, управляя "Ланцетами", операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя танки и радиолокационную станцию украинских военных.