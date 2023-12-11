Минобороны РФ сообщило о срыве "тяжелыми" снайперами ротации передовой группы ВСУ

В ведомстве уточнили, что при помощи дальнобойных винтовок 12,7 мм "Корд" российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и легкобронированной технике украинских военных

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Тяжелые" снайперы, работающие на большой дистанции и вооруженные крупнокалиберными винтовками, западной группировки ВС РФ на купянском направлении сорвали ротацию группы передового опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

"Подразделение снайперов 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвало ротацию группы ВСУ на переднем крае обороны на купянском направлении в зоне проведения СВО (спецоперации на Украине - прим. ТАСС). Наблюдатели вместе со снайперами вскрыли маршрут передвижения и места перегруппировки боевиков передового опорного пункта противника. После чего "тяжелые" снайперы точными выстрелами остановили бронемашины ВСУ, замедлив продвижение всего транспорта в пункт назначения", - говорится в сообщении.

Снайперы при помощи дальнобойных винтовок 12,7 мм "Корд" нанесли поражение скоплению живой силы и легкобронированной технике ВСУ.

"Работаем на дальностях до 2 км. В ходе выполнения предыдущей задачи мы должны были только выявить цели и скорректировать огонь, но пришлось тормозить противника. Пробили радиатор на машине, боевики замешкались. Мы вызвали огонь, и парни наши сработали вовремя. "Птичка" корректировала нас дополнительно на случай, если бы противник начал движение в разные стороны. Вариантов у них не оставалось", - рассказал командир группы "тяжелых" снайперов с позывным Лазарь, его цитирует Минобороны РФ.