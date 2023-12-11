МО РФ сообщило об уничтожении расчетами FPV-дронов позиций ВСУ на купянском направлении

По информации ведомства, удалось ликвидировать в том числе склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинских военных

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили выявленные позиции Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении разведка группировки войск "Запад" получили данные о наращивании сил противника. Расчеты боевых беспилотников вместе с разведчиками из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. <...> Прибыв на место, расчет дронов-камикадзе точечным ударом уничтожил минометный расчет боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, затем расчет разведывательного беспилотника передал координаты новых целей - склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в заброшенном доме, к которому протоптаны тропинки. Рядом находились круглые антенны, предположительно системы Starlink. Пункт временной дислокации подразделения ВСУ и склад, где находилось оружие, уничтожен одним дроном, отметили в министерстве.

Старший оператор расчета ударных FPV-дронов с позывным Мамонт, слова которого приводит военное ведомство, рассказал об особенностях современной работы в зоне проведения СВО. Так, все тонкости управления FPV-дроном он осваивал уже во время службы.

"Дрон-камикадзе работает в одну строну. Сегодня мы поразили склад боеприпасов и минометный расчет. Хорошо попали. Ровно. Залетели в окно. Взрыв произошел. Минометный расчет противника находился в лесу", - сказал военнослужащий.