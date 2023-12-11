В Минобороны РФ сообщили об отражении группировкой "Восток" трех атак штурмовых групп ВСУ

В военном ведомстве добавили, что в контрбатарейной борьбе российская артиллерия уничтожила самоходную установку 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм украинских военных

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Подразделения восточной группировки ВС РФ на купянском направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал ТАСС офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Шепелявцев, украинские войска потеряли до взвода пехоты, один украинский военнослужащий взят в плен.

"В ходе ведения активной обороны мотострелковое соединение 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригады в районе озера Лиман. Противник отошел в юго-западном и южном направлении. Потери Вооруженных сил Украины составили до взвода живой силы, один военнослужащий взят в плен", - сказал Шепелявцев.

В контрбатарейной борьбе артиллерия группировки уничтожила самоходную установку 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм и минометный расчет ВСУ.