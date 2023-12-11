Комитет ГД одобрил ко II чтению наказание добровольцев за преступления против службы

Уточняется, что на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, распространяются отдельные положения статей УК РФ, в том числе о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы, насильственных действиях в отношении него, самовольном оставлении части или места службы, дезертирстве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о распространении на участников добровольческих формирований уголовной ответственности за некоторые преступления против военной службы.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым 10 ноября и принят в первом чтении 29 ноября. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Сейчас статьей 331 УК РФ предусмотрено, что преступлениями против военной службы признаются преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. Законопроектом предлагается дополнить эту статью примечаниями.

Уточняется, что на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, распространяются отдельные положения статей УК РФ о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы, насильственных действиях в отношении него, самовольном оставлении части или места службы, дезертирстве, уклонении от исполнения обязанностей путем симуляции болезни, умышленном уничтожении или повреждении военного имущества или его уничтожении по неосторожности, а также об утрате военного имущества.

Речь идет о деяниях, совершенных в период мобилизации или военного положения, военное время либо в условиях вооруженного конфликта. Также в обозначенный период на них предлагается распространить положения статей об ответственности за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, за нарушение правил вождения или эксплуатации машин.

Понятие военной службы для добровольцев

Уточняется также, что для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, под военной службой понимается исполнение обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Под воинской частью понимается воинская часть, на территории которой дислоцируется приданное этой воинской части добровольческое формирование, а под местом службы - установленное за пределами территории этой воинской части место исполнения гражданином обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Уточняется, что в случаях осуждения добровольцев в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) или ч. 1 ст. 350 УК РФ (нарушение правил вождения или эксплуатации машин) устанавливаются особенности исполнения отдельных видов наказаний. Так, при осуждении к ограничению по военной службе из денежного содержания осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но не свыше 20%. Во время отбывания наказания осужденный не может быть повышен в должности. К указанным гражданам не применяются положение об отбывании ареста на гауптвахте и наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части.

Согласно законопроекту, гарнизонные военные суды и окружные (флотские) военные суды наделяются полномочиями рассматривать и уголовные дела о преступлениях, совершенных добровольцами. По действующим нормам они рассматривают дела, связанные с преступлениями военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы.

Также ко второму чтению был одобрен сопутствующий законопроект, который вносит корреспондирующие поправки в федеральный конституционный закон "О военных судах РФ". В изначальной версии документа предлагалось дополнить закон нормой, согласно которой военным судам будут подсудны дела обо всех преступлениях, совершенных гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, в период прохождения ими военной службы.

Ко второму чтению комитет одобрил поправки, по которым военным судам также будут подсудны гражданские и административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов пребывающих в добровольческих формированиях граждан от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений. Также предлагается дополнить закон новым пунктом, по которому военным судам станут подсудны дела о материальной ответственности военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.